«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي أطلع واشنطن على «أساليب جديدة» لهزيمة حماس
كتب:
منة شبانة
11:05 م | الإثنين 20 مايو 2024
البيت الأبيض
قال البيت الأبيض إنّ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أطلعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على «أساليب بديلة جديدة» لهزيمة حماس في رفح الفلسطينية.
وأضاف البيت الأبيض أنّ سوليفان بحث جدول إصلاحات الحكومة الفلسطينية مع رئيس الوزراء الفلسطيني وسكرتير عام منظمة التحرير أمس، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.