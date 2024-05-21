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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الثلاثاء 21 مايو 2024
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بحبه للحياة وتمتعه بشخصية قيادية مميزة واجتماعية محبوبة من الجميع ويحفط أسرار الآخرين ويعمل على تحقيق العدالة، لذلك فهو أهل للثقة ويكثر أصدقائه حوله.

ومن مشاهير برج العقرب النجم الراحل أحمد زكي والمطرب محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة فيروز.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.     

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن حرصك على ترتيب أفكارك طوال الوقت جعلك في المقدمة دائماً ومتفوق على زملائك، كما أن تخطيطك ووضعك للأهدافك وتحقيقها حولك لمثل أعلى للجميع.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن تعبيرك عن حبك لشريك حياتك وحرصك على التودد والتقرب منه جعل حياتك معه سعيدة وهادئة طوال الوقت.

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بقلم صفية النجار