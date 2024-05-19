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حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | الأحد 19 مايو 2024
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالشجاعة والقدرة على مواجهة المخاطر، ويتمتع بشخصية قيادية حكيمة واجتماعية ومحبوبة من الجميع، يحرص على ترتيب وتنظيم كل شيء، ويعمل على تحقيق العدل، لذلك فهو أهل للثقة.

من مشاهير برج العقرب النجم أحمد زكي الفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.     

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب، أن حرصك على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياتك المهنية، جعلك متفوق ومتميز طوال الوقت، ومرونتك ساعدت كثيرا في نجاح عملك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي فإن تقربك من شريك حياتك وحرصك على إنجاح العلاقة طول الوقت وإبعاد أي طرف ثالث يتدخل بينكما، جعل حياتك سعيدة وهادئة.

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بقلم صفية النجار