يتميز مولود برج العذراء بحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته، ولا يثق في أحد بسهولة، ويوجه انتقادات لإذاعة لمن حوله على هيئة نصائح، أصدقائة محدودين.

ومن مشاهير برج العذراء، الفنان كاظم الساهر وحسين الجسمي، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 21-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء، بأن تنتبه لعملك، ولا تنتقد من حولك طوال الوقت، وركز في إصلاح ذاتك حتى تصل لهدفك الذى تحلم به.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك بأن تكون صريحا مع شريك حياتك، وتعبر له عن حبك ولا تتجاهله، واقضى معه بعض الوقت حتى يشعر باهتمامك.