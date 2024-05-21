مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع

صرح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، أمام جلسة لمجلس الأمن بأن إسرائيل تمنع إيصال المساعدات لغزة بشكل متعمد وتستخدم التجويع كأداة للحرب على القطاع، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

إسرائيل تغلق رفح بالقوة

وأضاف مندوب فلسطين أن إسرائيل قررت غلق الجانب الفلسطيني من رفح باستخدام القوة لتجويع القطاع، كما يجب على تل أبيب الانسحاب من قطاع غزة بشكل فوري.

وأشار إلى أن إسرائيل قامت بمعاداة المجتمع الدولي بأكمله وكل الشعب الفلسطيني، كما تفرض نزوحًا قسريًا على أهالي القطاع بجرأة متناهية، ولا تستمع للنداءات والاحتجاجات في كل العالم، وتواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متابعًا: أحض مجلس الأمن على استخدام ما لديه من أدوات لوضع حد لمجازر الاحـتلال.