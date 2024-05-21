«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات اللغة الإنجليزية والهندسة والجبر للإعدادية

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات تتبع وترصد جميع الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان اللغة الانجليزية بمحافظة الجيزة والهندسة بالشرقية والجبر بالقاهرة للشهادة الإعدادية؛ للتحقق منها والتأكد من صحتها، وفي حالة التأكد سيتم التوصل على الفور للطلاب الغشاشين.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، زعمت تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة والهندسة بمحافظة الشرقية والجبر القاهرة، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم وذلك بعد الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحًا.

وأضاف المصدر، أنه لن يسمح بأي تجاوزت أو غش بامتحانات الشهادة الإعدادية من شأنها الإخلال بالمنظومة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة ضد الطلاب لغشاشين، ولا تهاون مع أي طالب يقوم بالتصوير أو الترويج للامتحانات علي مواقع التواصل الاجتماعي.