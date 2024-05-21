طلاب الإعدادية بالقاهرة والجيزة يؤدون امتحانات الجبر واللغة الأجنبية اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، فيما يؤدي الطلاب بمحافظة الجيزة امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والذي يبدأ التاسعة صباحا.

امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية

وأكدت المديريات التعليمية انعقاد دائم لغرفة العمليات وربطها بالإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة خروج ورق الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة حتى الوصول للجان الامتحانية.

وشددت المديريات التعليمية على الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات اللاسلكية أو الساعات الإلكترونية أو أي وسائل الغش داخل اللجان، حرصا على مصلحة الطالب وعدم حرمانه من العام الدراسي كاملا.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجهت المديريات التعليمية بتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وتواجد الزائرة الصحية بجميع اللجان للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب والمعلمين.

وشددت المديريات التعليمية على أنه لن يسمح بأي تجاوزت من امتحانات الشهادة الإعدادية شأنها الإخلال بالمنظومة، إذ سيجري تطبيق أقصى العقوبات الرادعة.