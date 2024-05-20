«التعليم»: فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2024-2025 إلكترونيا عبر موقع الرسمي للوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات، لتخفيف العبء على أولياء الأمور، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 30 يونيو، فور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل، لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وأوضحت وزارة التعليم، أنّ سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وجار تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول النهائي»، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

التقديم لرياض الأطفال

وفيما يخص إجراءات التقدم لرياض الأطفال رسمي ورسمي لغات، يبدأ أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، التسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو ولمدة شهر، ويكون سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

ووجهت وزارة التعليم، تعليمات للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال «رسمي» كما يلي.

• خلال فترة التقدم الإلكتروني: يمكن للمدارس حال عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الطالب في الإلتحاق إلكترونيا بالمدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس «التقدم للصف الأول الابتدائي فقط»، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

• خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يوليو: يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني الموقف (القبول / عدم) القبول المبدئي، في الطلبات المقدمة للالتحاق بها، وضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني الموقف (تسليم / عدم تسليم) ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيا، وحال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

كما وجّهت الوزارة بالتنبيه على المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص (عربي - لغات) بالمرحلة الابتدائية ما يلي:

• تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 بترحيل الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول ابتدائي الخاصة بها، وإلا سيتعرض مسؤولي المدرسة للمساءلة القانونية حال عدم تسجيل بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.