أستاذ في العلوم السياسية: «الجنائية الدولية» تلقت 5 طلبات لاعتقال نتنياهو

كشف أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأقصى تفاصيل طلب المدعي العام من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنَّ هناك إرهاصات داخل المحكمة بعد تلقيها 5 طلبات بشأن جرائم تل أبيب.

المحكمة كانت توازن بين الضحية والجلاد

وتابع أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنَّ المحكمة كانت توازن بين الضحية والجلاد، لافتًا إلى أنَّ جالانت صرح من قبل أنَّه لا دواء لا طعام أو شراب إلى قطاع غزة، موضحًا أنَّ طلبات المحكمة قد تعيق تحرك نتنياهو دوليا لأن أي دولة ممكن أن تسلمه للإنتربول الدولي.

إسرائيل تتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

وأوضح أنَّ إسرائيل تتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية، لافتًا إلى أنَّ طلبات المحكمة لن تؤثر على مجرى الحرب الجارية حاليًا في قطاع غزة، ولكنها تساعد قرارات محكمة العدل الدولية.