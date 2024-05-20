عزت إبراهيم: تطورات المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة.. والحكم سيستغرق سنوات

علق الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، على التطور الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أنها خطوة مهمة، ولأول مرة يتم تقديم قائمة تتضمن إسرائيليين للعدالة الدولية، وفي حالة صدور حكم المحكمة ضد القادة الإسرائيليين، سيمثل ضغط دبلوماسي وسياسي، حتى لو لم يتم تنفيذ ذلك.

وأشار «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يشترط في حال صدور قرار، أن الدولة الموقعة على اتفاقية المحكمة وعددهم 124، أن يقدموا للعدالة الدولية أي من الموجودين على القائمة وتسليمهم للمحكمة، منوهًا بأن هناك سوابق عديدة، بأن هذا لم يحدث وبالتالي هناك مكسب معنوي.

المحكمة الجنائية الدولية لن تذهب بعيدا

ولفت إلى أنه لا بد من التصعيد والضغط أكثر، لأنه يرى أن المجتمع الدولي لا يمتلك أدوات إلا بالضغط الدبلوماسي والمعني على جهاز الأمم المتحدة، أو عن طريق العلاقات مع بلد كبير مثل الولايات المتحدة، وبخلاف ذلك لن تذهب المحكمة بعيدًا، ومن الممكن أن يستغرق الأمر شهور أو سنين لإصدار قرار، مؤكدًا أن صدور قرار فوري من المحكمة الجنائية أمر صعب جدًا، والأمر سيأخذ شوط كبير.

وتابع: «عندما يصدر حكم الجنائية الدولية ربما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن معه، خارج السلطة».