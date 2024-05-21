رئيس حزب الريادة: مصر لها دور مجتمعي وسياسي واضح لحل القضية الفلسطينية

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة إنَّ مصر منذ أحداث 7 أكتوبر تحركت على وجه السرعة لحل الأزمة، إذ بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاته السياسية مع الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء والقتال بين الطرفين.

وأضاف رئيس حزب الريادة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، أنّه وبسبب الضغوط المصرية على الزعماء والولايات المتحدة من خلال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، كانت أول دفعة مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة من الدولة المصرية.

دور مصر المجتمعي تجاه القضية الفلسطينية

وأكد أنَّ مصر لها دور مجتمعي من خلال دخول المساعدات الإنسانية وإنشاء غرف طوارئ في شمال سيناء لاستقبال المساعدات التي تأتي من الخارج وأيضا فتح مستشفيات العريش لاستقبال المرضى والمصابين من أهالي قطاع غزة.

دور مصر السياسي تجاه القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن دور مصر السياسي ظهر السياسي في كلمة مندوب مصر في الأمم المتحدة لمناقشة قضية فلسطين، الذي فضح ما تقوم به إسرائيل، إضافة إلى كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية بالبحرين في دورتها الـ33، والي كانت تحمل رسائل على أن ما يحدث في غزة لم يحدث في التاريخ، وقال إنَّه لا توجد إرادة دولية لوقف القتال والنظر لحل الدولتين.