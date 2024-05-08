خبير إعلامي: الدور المصري حيال القضية الفلسطينية تاريخي وشامل

أكد الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، أن الدور المصري حيال القضية الفلسطينية تاريخي، وشامل كل نواحي التعاطي والاستجابة، خضنا الحروب ونساند القضية الفلسطينية سياسيًا، وجرى توفير القدر المناسب من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني.

مصر تعمل للوصول إلى حلول بشأن غزة

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن وضع مصر السياسي والتاريخي والأخلاقي بالنسبة للقضية الفلسطينية مهم، مصر تظهر الاستجابات المناسبة في كل الأوقات، منذ 2008 نشهد مثل هذه العمليات العدوانية من الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وعلى قطاع غزة، ويكون للدور المصري المساهمة الأكثر حسمًا وتأثيرًا، وتعمل للوصول إلى حلول، سواء كانت هدن ووقف إطلاق نار أو تبادل الأسرى والمحتجزين.

القاهرة تحولت لبؤرة أساسية وتتجه إليها أنظار العواصم

أشار إلى أن مصر في كل الأحوال كانت تعبر عن موقفها القومي والأخلاقي وانحيازها لمصلحتها القومية، موضحًا أن اليوم تحولت القاهرة لبؤرة أساسية، وتتجه اليها أنظار العواصم العالمية، لوجود المباحثات والمفاوضات، والجانب المصري يبذل الجهد للوصول لنقطة إتفاق بين طرفين لهما مصلحة في الوصول مراحل تصعيدية أكثر، والمفاوض المصري يظهر الدرجة المناسبة من الاتزان الاستراتيجي.

وأضاف أن مصر ما زالت تؤدي دورها للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشددًا على أن الدور الإعلامي في مصر جزء من متطلبات الدور المصري، وهناك التزام تاريخي وأساسي لما يحدث في فلسطين، وله دوافعه في الواقع، وله دوافعه القومية والأخلاقية.