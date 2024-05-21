مطار القاهرة الدولي يتألق بوجهة جديدة.. خدمات جديدة وتجارب مُحسّنة للمسافرين

شهد مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي مؤخرًا تشغيل منطقة الخدمات بعد إخضاعها لعملية تطوير شاملة، تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للركاب وتحسين تجربتهم بشكل عام.

خدمات عالمية المستوى

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الطيران المدني المُتواصلة لتطوير مطار القاهرة الدولي، بوابة مصر الأولى وأفريقيا، ليكون وجهة مُتقدمة تُلبي احتياجات المسافرين من جميع أنحاء العالم.

مطاعم عالمية

تم تشغيل عدد من المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية في منطقة الترانزيت العلوى بعد إعادة تطويرها، مما يُتيح للركاب خيارات مُتنوعة من المأكولات والمشروبات عالية الجودة.

إنجازات قياسية

يُسهم هذا التطوير في تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي على خريطة المطارات العالمية، خاصة بعد تحقيقه خلال العام الماضي 2023 أعلى معدلات التشغيل وزيادة في أعداد الركاب، إذ بلغت حركة الركاب في السفر والوصول ما يقرب من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، وهو أعلى معدل يُسجله المطار منذ تأسيسه.