4 عادات تعرضك للخطر عند الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة.. «ابتعد عنها»

مع وصول الموجة الحارة إلى ذروتها التي وصلت في بعض المحافظات إلى 44 درجة، ورغم محاولة التخفيف من وطأة الموجة الحارة، يقع البعض في ارتكاب عادت خاطئة ربما تعرضهم إلى الخطر قبل الخروج من المنزل في ظل هذا الطقس الحار.

عادات خاطئة تعرضك للخطر عند الخروج أثناء الموجة الحارة

وبحسب موقع «National weather service»، فإن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يجب تجنبها قبل الخروج في الطقس الحار حتى لا تتعرض للخطر، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) عدم الترطيب المسبق:

احرص على تناول كوب من الماء أو مشروب صحي قبل الخروج من المنزل في الطقس شديد الحرارة، كما يجب أن تحضر معك الكثير من الماء، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتبدأ في الشرب حتى لا تصاب بالجفاف.

(2) احذر سخونة سيارتك:

السيارات تسخن بسرعة كبيرة حتى في درجات الحرارة المعتدلة بسبب تأثير الاحتباس الحراري المصغر، لذا يجب فتح الشبابيك للتهوية قبل استخدام التكييف، فضلا عن عدم ترك الأطفال داخل السيارة لفترات طويلة.

(3) تجنب تناول بعض الأدوية:

الحرارة وبعض الأدوية لا يجتمعان، وتحديدا أدوية ضغط الدم، التي يتناولها ملايين الأشخاص، إذ تعتبر مدرة للبول وتجعل الجسم يتخلص من السوائل بسرعة، لذا إذا كنت من كبار السن أو من يتناولون هذه الأدوية باستمرار لا تخرج في الطقس شديد الحرارة.

(4) ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة:

إذا كنت تضطر لقضاء وقت في الخارج مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن ما ترتديه مهم، يجب أن ترتدي الألوان الفاتحة لأنها تميل إلى عكس الحرارة بدلاً من امتصاص الحرارة مقارنة بالألوان الداكنة مثل الأسود، كما يجب أن تبتعد عن الملابس الضيقة التي يمكن أن تمنع تدفق الهواء، حيث أن الملابس الفضفاضة تسمح للحرارة بالتبخر من جسمك بسهولة أكبر.