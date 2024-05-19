متى تنتهي الموجة الحارة؟.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال 6 أيام

تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة منذ أيام، تصل خلالها درجة الحرارة إلى 44 مئوية، ويصاحبها نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فمتى تنتهي الموجة الحارة؟، ذلك ما سنوضحه عبر السطور التالية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة

يسود خلال الـ 6 أيام المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، وإليك تفصيل ذلك:

الاثنين 20 مايو

- تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 41 درجة مئوية، وعلى الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 21 مايو

- تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وعلى الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب البلاد.

الأربعاء 22 مايو

- تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، وعلى الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

من الخميس 23 مايو إلى السبت 25 مايو

- تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية وعلى الصعيد 44 درجة.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

متى تنتهي الموجة الحارة؟

ووفقًا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تستمر موجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، خلال الفترة من غد الاثنين إلى السبت المقبل 25 مايو، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى مرتفعة للغاية، إذ تتجاوز 40 درجة مئوية في معظم المناطق، وقد تصل إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق:

- ستكون درجات الحرارة الصغرى مرتفعة أيضًا، حيث ستتراوح بين 21 و 29 درجة مئوية.

- ستكون الرياح نشطة على فترات متقطعة في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- قد تكون هناك بعض الأتربة المثارة في بعض المناطق، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.