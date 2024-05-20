حالة الطقس والحرارة المتوقعة غدا.. القاهرة تسجل 38 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على مدن ومحافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بامتداد كتل هوائية صحراوية من شبة الجزيرة العربية ترفع قيم الحرارة، إضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لذا يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، حار خلال ساعات المساء، مائل للحرارة خلال ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر، في ظل ارتفاع الحرارة الصغرى بين 20 لـ25 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد، أن هناك انخفاضًا يتراوح بين درجة ودرجتين في الحرارة العظمى غدًا على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.