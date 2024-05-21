رئيس الإذاعة: لجنة اختيار القراء والمبتهلين تعقد اختبارات صعبة لاعتماد المتقدمين

كشف الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية عن المهمة الموكلة للجنة اختبار القراء والمبتهلين، وأسباب صعوبة الاختبارات، ودور وزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة لدعم اللجنة والمتقدمين للاختبارات.

دعم وزير الأوقاف للقراء الجدد

قال رئيس الإذاعة المصرية خلال كلمته في المؤتمر الأول لأهل القرآن، المنعقد اليوم الثلاثاء في مسجد النور بالعباسية، إن لجنة اختيار القراء والمبتهلين تعقد اختبارات صعبة لاعتماد المتقدمين، حرصا على أن يكون الاختيار للأفضل ومن هو أهل لهذه المهمة، وإدراكا للدور المهمة لمن يحملون هذه الأمانة.

وأشاد «نوار» بدعم وزير الأوقاف غير المحدود للقراء، فضلا عن دوره في اعمار وتشييد ما يقرب من ١٢ ألف مسجد على مستوى الجمهورية خلال عشر سنوات.

وأكد رئيس الإذاعة أن هناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام لخدمة أهل القرآن، مشيرا إلى إنه تجرى حاليا مسابقة لاختيار أفضل الأصوات ويعقبها اعتماد أفضلهم في الإذاعة.

المؤتمر الأول لأهل القرآن

انطلقت فاعليات المؤتمر الأول لأهل، في مسجد النور بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومئات الدعاة والقراء من أهل القرآن الكريم.