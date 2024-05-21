«الصحة»: مصرع 6 وإصابة 9 حصيلة أولية لحادث انقلاب ميكروباص من معدية أبو غالب

تابعت وزارة الصحة والسكان، الأعمال الإسعافية والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب في نهر النيل بالجيزة، موجّها برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث.

وأكدت وزارة الصحة والسكان تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنّه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي، وجرى إسعاف 6 في موقع الحادث، ونقل 6 جثث إلى المشرحة، وما تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجار المتابعة.