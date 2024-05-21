وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه يوم 7 أكتوبر الماضي بالاستعداد لأي طارئ، فرفعنا الاستعداد بالمستشفيات إلى الدرجة القصوى.

وأوضح «عبد الغفار» خلال لقاءه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «سي بي سي»: «إدارتي لوزارتي التعليم العالي والصحة في وقت واحد فترة من الفترات ثقة كبيرة من القيادة السياسية».

هجرة الأطباء

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه يوجد حالة من العزوف عن ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم، وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط.

ونوه إلى أن نظرة المؤسسات الدولية لوزارة الصحة المصرية مقدرة جدًا، مشيرًا إلى أن الفساد ظاهرة بشرية ولكننا نمتلك من الأدوات والأجهزة الرقابية ما يمكننا من مواجهته بقوة.

واختتم بأن عدالة توزيع أطباء الأسنان في التكليف يراعي احتياج المناطق، وظروف الأطباء.