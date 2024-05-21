وزير الصحة: صناعة الدواء مستقرة.. وصدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا للخارج

قال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إننا نحتاج ملايين الجنيهات شهريًا؛ لتوفير المستلزمات الطبية في المنظومة الصحية

توافر الأدوية والمستلزمات الطبيبة

وأكّد «عبد الغفار» خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، توافر الأدوية والمستلزمات الطبيبة في السوق خلال أشهر، منوها إلى أن مصر لديها أدوية مثيلة من إنتاج مصانع محلية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن صناعة الدواء في مصر مستقرة، متابعا: «صدرنا لقاحات وبعض أدوية كورونا لبعض الدول».

مبادرة 100 مليون صحة

وأردف أننا نستهدف خريطة صحية متكاملة في مصر، مشيرًا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة لعبت دورًا مهمًا في ذلك.

وأكد «عبد الغفار» أن أهمية التنسيق والعمل المؤسسي وبطولات الأطقم الطبية، وراء تطور المنظومة الصحية في مصر.

واختتم بالإشارة إلى أن حجم إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الأطفال كبير، ويوجد مبادرة لمواجهة هذا الخطر.