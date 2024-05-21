«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «لن ننهي الحرب.. نتنياهو يرفض خطة جديدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة».

وذكر التقرير، أنه في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم عقد صفقة تضمن وقف إطلاق النار وتسمع بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو واصل تعسفه ورفض خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الحرب خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أن الخطط اطلعت عليها معظم الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية في إسرائيل، ولكنها قوبلت بالرفض من نتنياهو الذي تهكم على الفريق المفاوض وسخر منه، ووجه له الاتهامات بأنه لا يجيد التفاوض، بسبب رغبته في إنهاء تلك الحرب

وأوضح أن نتنياهو طالب من أعضاء الفريق التفاوضي بوضع خطط جديدة قابلة للتنفيذ لا تضع حدا أو نهاية لتلك الحرب، من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي الذي أصبح على المحك في ظل المطالبات المتزايدة بالداخل الإسرائيلي لإنهاء الحرب، التي ألقت بظلالها على مستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي.