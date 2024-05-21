حدث ليلا.. محاصرة نتنياهو والفصائل الفلسطينية تلقن الاحتلال درسا وخطر يهدد العالم

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد العالم سلسلة من الأحداث البارزة التي أثرت على الساحة الدولية، تنوعت بين تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتصاعد التوتر في تل أبيب بسبب تحركات يهود الحريديم، إلى انقلاب جنود الاحتياط على نتنياهو، وإصابة جنديين بجروح خطيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وصولا إلى توثيق الفصائل الفلسطينية تدمير دبابة إسرائيلية، فيما لم تهدأ المخاوف داخل الأسوار الإسرائيلية بعد، حيث ترعب مذكرات الجنائية الدولية الاحتلال، في حين يواجه العالم تحديًا جديدًا بانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، مما يجعل محاولات السيطرة عليه تحديًا صعب المنال.

انقلاب جنود الاحتياط على نتنياهو

انضم بعض جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا إلى الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حاملين شعارات تطالب بـ«إنهاء الانقسام، وإعادة المحتجزين، وتشكيل حكومة جديدة».

وفي لقاء مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أكد ثلاثة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ضرورة رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، مشددين على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل جديد.

تتنوع أهداف هؤلاء الجنود الآن بين إعادة المحتجزين المتبقين، وإنهاء الحرب، ورفض قواعد التجنيد العسكري التي تمنح استثناءات لليهود «الحريديم»، ومحاربة الاستقطاب، على الرغم من تنوع الأهداف، فإنهم اتفقوا على ضرورة وجود قيادة جديدة.

إصابة جنديين بجروح خطيرة في مخيم جباليا

أفادت القناة «القاهرة الإخبارية» بإصابة جنديين بجروح خطيرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حسب ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وثقت الفصائل الفلسطينية تدمير دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، حيث دخل مقاتل فلسطيني الدبابة، وألقى بها عبوة مفخخة، ثم غادر الموقع بسهولة.



أصبح معروفاً أن الجيش الإسرائيلي مسرح سهل لنيران المقاومة الفلسطينية التي لا ترحم.

شاهد اقتحام مقاتل فلسطيني على دبابة ميركافا ووضع عبوة تفجير عليها بسهولة. pic.twitter.com/S0S0zEvejs — الصين بالعربية (@mog_china) May 20, 2024

مذكرات الجنائية الدولية ترعب الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن محكمة الجنايات الدولية تعتزم إصدار أوامر اعتقال بحق عدد من القادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة، مما أثار حالة من الرعب والغضب داخل الاحتلال الإسرائيلي بسبب تبعات القرار على قادة جيش الاحتلال.

ذهبت العديد من وسائل الإعلام العبرية إلى الادعاء بأن مسؤولين إسرائيليين كبار انتقدوا بشدة قرار المدعي العام للجنائية الدولية، ووصفوه بأنه مشين ومنافق، وزُعم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يُتهمان أمام المحكمة بالاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الحرب، وبالتسبب في الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فإن مصدر مقرب من نتنياهو أفاد بأن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار، وحصار قانوني لرئيس وزراء إسرائيل.

المتحور الجديد لفيروس كورونا منتشر ويصعب السيطرة علية

أثار ظهور متحور جديد من فيروس كورونا قلقًا على الصعيد العالمي نتيجة زيادة حالات الإصابة به، وبشكل خاص في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته شبكة «أي بي سي» الأمريكية.

والمتحور الجديد، المعروف باسم «FLirt»، ينتمي إلى عائلة فيروس كورونا ويتميز بوجود طفرات في بروتينات الشوكية المتواجدة على سطح الفيروس، تلك الطفرات تمكن الفيروس من اختراق الخلايا والدخول إليها.

وتدق الدول ناقوس الخطر حيال احتمالية حدوث موجة صيفية جديدة من فيروس كورونا، فيما قد حذر العلماء من احتمالية انتشارها في الدول بنفس الطريقة التي انتشر فيها فيروس كوفيد-19.

وطلبت السلطات من المواطنين ارتداء الكمامة مجددًا، وحذرت المستشفيات العامة من التحضير لزيادة كبيرة في عدد الحالات.