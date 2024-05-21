كل حلفائك باعوك يا نتنياهو.. فرنسا تقف في صف «الجنائية الدولية» ضد إسرائيل

أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية

أكد بيان من وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها، وتلتزم بمكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

نتنياهو يفقد الدعم الدولي

وفقد نتنياهو المزيد من الدعم الدولي الذي كان يتمتع به الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تصاعد وتيرة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في قطاع غزة ضد المدنيين، فيما بدلت العديد من الدول مواقفها، سواء بدعم فلسطين أو اتخاذ موقفٍ محايدٍ من الصراع.

وفي سياق متصل، قال المستشار النمساوي كارل نهامر: «إننا نحترم تمامًا قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو».

ورحبت جنوب أفريقيا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: «يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة من أجل دعم سيادة القانون الدولي، وضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون جرائم بشعة وحماية حقوق الضحايا».

مخاوف في إسرائيل بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن مسؤولين إسرائيليين كبار اعتبروا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مشينًا ومنافقًا، وأشاروا إلى أن نتنياهو وجالانت متهمان من قبل المحكمة بالاستهداف المتعمد للمدنيين خلال الحرب، وبالتسبب في الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.

وتحذر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون شخص، وقد نزح 70% منهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.