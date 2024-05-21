مدير «القومية للحج» يوضح تفاصيل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية (فيديو)

قال أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج إنَّ هناك تنسيق كامل بين وزارة التضامن وشركة مصر للطيران التي تمثل الشركة الناقلة للحجاج والجمعية الأهلية، موضحًا أنَّه يوجد 7500 حاج بخلاف 295 حجا من الهيئات المنضمة من الوزارة، مشيرًا إلى أنَّه يوجد برنامج لتفويج الحجاج للسفر اعتبارًا من يوم 29 مايو حتى يوم 9 يونيو المقبل.

أول فوج سينطلق مباشرةً من مطار القاهرة

وأضاف «عبدالموجود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنَّ أول فوج سينطلق مباشرةً من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، وستبدأ الزيارة في المدينة المنورة لمدة 4 أيام ثم يتجه إلى مكة المكرم، ثم تتوافد باقي الأفواج إلى جدة ومن جدة إلى مكة المكرمة.

5 آلاف جمعية قدمت للحج

وأشار إلى أنَّ عدد الجمعيات الأهلية في مصر يقترب من 34 ألف جمعية، ولكن الجمعيات التي قدمت طلبات بشأن فرضية الحج 5 آلاف جمعية، موضحًا أن 25 ألف مواطن قدموا في هذا الموسم وفاز منهم 7500 تأشيرة من خلال إجراء قرعة إلكترونية.