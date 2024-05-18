قبل موسم الحج.. سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك يسجل تراجعا غير مسبوق

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ أن أعلن البنك المركزي تحريك سعر الصرف في البنوك، وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تحديث اليوم السبت 18-5-2024 نحو 12:08 جنيه للشراء و12:52 للبيع في المصرف المتحد وهو السعر الأقل منذ أكثر من 75 يومًا.

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18-5-2024 خلال منتصف التعاملات في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cob سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.34 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.47 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.