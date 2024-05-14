5 نصائح للتعامل مع ضربات الشمس خلال موسم الحج.. «الصحة» توضحها

أقل من أسبوعين وتبدأ أولى رحلات الحج للموسم الحالي، ويجهز حجاج بيت الله الحرام أغراضهم للسفر للتأهب لأداء مناسك الحج، لذا حرصت وزارة الصحة والسكان على نشر الإرشادات المختلفة للحجاح قبل السفر، ومنها «الاعتناء بكبار السن، وطرق التعامل مع الإصابة بضربة شمس خلال أداء مناسك الحج، أو أماكن التطعيمات الطبية في الحرم المكي، واستخراج الشهادة الصحية».

نصائح وزارة الصحة للتعامل مع حالات ضربات الشمس خلال موسم الحج

الاستعداد لرحلة الحج من أهم الأشياء التي يجب أن يضعها المسافر في اعتباره، لذا أكدت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، على 5 نصائح وإرشادات مهمة للتعامل مع الإصابة بضربة شمس بين الحجاج، وتتضمن كل من:-

- سرعة نقل الشخص المريض إلى مكان بارد.

- إزاالة ملابسه الخارجية.

- الحرص على سرعة تبريد الرقبة والرأس بالماء «كمادات باردة».

- إعطاء الشخص المصاب السوائل الباردة والمياه.

- التوجه به الى أقرب مستشفى أو وحدة صحية من المنتشرين في أماكن تجمعات الحجاج.

تطعيمات الحج

هذا ومن المعروف أنه يجب على الحج الحصول عل شهادة صحية معتمدة من أحد مراكز تطعيمات الحج التابعة لوزراة الصحة والسكان والمنتشرة في جميع المحافظات، وتتضمن الحصول على كل من تطعيمات «لقاح الإنفلونزا الموسمية -التطعيم ضد الحمى الصفراء - التطعيم الرباعي - تطعيمات فيروس كورونا -التطعيم ضد شلل الأطفال - التطعيم الفيروس الثلاثي -».