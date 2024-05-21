مراسل «القاهرة الإخبارية»: المجاعة تعصف بغزة بعد منع إسرائيل لدخول المساعدات

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، أن مجاعة فعلية تعصف بالفلسطينيين في فطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية، المحرومة من دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا في رسالة على الهواء إلى أن توقف المساعدات التي كانت تدخل من مصر إلى قطاع غزة، بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

نقص حاد في الطعام والشراب بقطاع غزة

وأوضح جبر أن شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر كانت منذ بداية العدوان الإسرائيلي المصدر الرئيسي لتأمين الطعام والمياه والمستلزمات الطبية والوقود للشعب الفلسطيني في القطاع، موضحا أن توقف إرسال هذه الشحنات بسبب العملية الإسرائيلية أدى إلى وضع كارثي في غزة، نتيجة النقص الحاد في الطعام والشراب، وتوقف المستشفيات عن العمل.