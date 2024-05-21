رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية

كتب:

هانى حسن
12:48 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان رفح الفلسطينية وغزة ونابلس وجنين، والتي تسبّبت في سقوط شهداء وجرحى، بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.  

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أنّه رغم قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها يصران على مواصلة جرائمهما بدعم أمريكي مستمر بالمال والسلاح وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، ما يدفع إلى ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

اقرأ المزيد:

الرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية

الرئاسة الفلسطينية: أمريكا تتحمل التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

الرئاسة الفلسطينية: نرفض الوجود الأمريكي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تجاوز الخطوط الحمراء
بقلم هانى حسن