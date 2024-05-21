الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية

حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان رفح الفلسطينية وغزة ونابلس وجنين، والتي تسبّبت في سقوط شهداء وجرحى، بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أنّه رغم قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فإنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها يصران على مواصلة جرائمهما بدعم أمريكي مستمر بالمال والسلاح وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، ما يدفع إلى ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.