عضو بـ«المصري للفكر»: مصر تعاملت بحكمة شديدة تجاه ما يحدث في قطاع غزة

قال جمال عبد الجواد، عضو المركز المصري للفكر والدراسات، إنّ الإدارة المصرية السياسية تجاه القضية الفلسطينية، هي إدارة شديدة الحكمة، لافتا إلى أن إسرائيل تصورت أن رد فعلها على هجوم 7 أكتوبر سيعطيها ضوءًا أخضر في أن تفعل ما تريده في فلسطين.

الإدارة المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي «الإدارة السياسة من جانب مصر والدول العربية نجحت تدريجيًا في امتصاص موجة الاندفاع الإسرائيلي وتوجيه ميزان الرأي العام العالمي السياسي والعسكري لصالح الشعب الفلسطيني، عبر إظهار تناقضات الموقف الإسرائيلي وإظهار الكذب والادعاء».

وأضاف أنّ إسرائيل تجاهلت السبب الأصلي لأحداث 7 أكتوبر من خلال رفضها إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته الوطنية على أرضه.