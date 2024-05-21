وزير الري: مبادرة حوض النيل بشكلها الحالي لا تقدم قصة نجاح

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى بإيريك تارديو نائب رئيس منظمة المياه العالمية، والأمين العام للشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO).

جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، والمنعقد بإندونيسيا.

وأكد «سويلم» أن عدم وجود إدارة مستدامة وتعاونية لمياه الأنهار المشتركة يمكن أن يؤدي إلى خلافات وتوترات بين الدول المشاطئة، والتي يمكن أن تصبح أكثر حده في المناطق غير المستقرة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية عديدة.

وأضاف: وبالتالي فإن الأمر يتطلب تعزيز التعاون بين كافة دول الحوض ومراعاة مصالح الجميع وليس فقط دول المنبع على حساب دول المصب، موضحًا أن التعاون يتطلب رغبة سياسية حقيقية وإرادة لا تتزعزع تلتزم بمراعاة مصالح كافة الأطراف.

قياس نجاح منظمات الانهار يكون بعملها طبقًا للقواعد الدولية

ولفت إلى أن قياس نجاح منظمات الأنهار يكون بعملها طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها، وأن تكون شاملة لجميع الدول، وأن تأخذ فى الاعتبار مصالح كافة الدول، لافتا إلى أن مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى لا تقدم قصة نجاح، حيث تعتمد حاليا على مبادئ غير تعاونية بعدما انحرفت المبادرة عن مبدأها الأساسي في اتخاذ القرار بالإجماع.

وشدد على حرص مصر على التعاون مع الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار ضمن أنشطة منظمة المياه العالمية بما يعزز من تبادل الخبرات الجيدة وقصص النجاح عبر أحواض الأنهار والمناطق المختلفة وتعزيز أداء المنظمات الإقليمية الفاعلة حول العالم فى مجال إدارة المياه المشتركة.