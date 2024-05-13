وزير الري: محطة بحر البقر للصرف المعالج هي الأكبر عالميا بطاقة 5.6 مليون متر مكعب

تحدث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن محطة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي «بحر البقر»، قائلا إن المحطة تبلغ طاقتها 5.6 مليون متر مكعب، وهي أكبر محطة على مستوى العالم، وحاصلة على العديد من الجوائز من بينها موسوعة جينس التي سجلتها كأكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وبرده المياه تمر تحت قناة السويس لكي تعمر ما يزيد عن 400 ألف فدان في سيناء».

وعن مشروع الدلتا الجديدة، تابع: «مشروع ضخم للغاية له العديد من المنشآت»، موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على المجهود الكبير الذي تبذله إدارة المياه والمهندسين العسكريين في تلك المحطات الضخمة.