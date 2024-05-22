ميل جييبسون يعود إلى الإخراج بعد غياب 8 سنوات.. يستعد لطرح فيلمين

يعود النجم الأمريكي ميل جيبسون إلى مقعد الإخراج بعد غياب 8 سنوات، بفيلم يحمل عنوان «Flight Risk»، من بطولة مارك والبيرج، ميشيل دوكري وتوفر جرس، بالإضافة إلى منيب أبهات.

وتدور أحداث فيلم «Flight Risk» في إطار من الأكشن والتشويق حول، طيار يقوم بدوره مارك والبيرج، والذي ينقل مارشال جوية تقوم بدورها ميشيل دوكري، وهارب من ولاية آلاسكا (توفر جرس) إلى المحاكمة، ولكنها تقع في أزمة عندما تكشتف أن الطيار ليس الشخص الذي كانت تظنه.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بحلول 18 أكتوبر المقبل، وفقا لموقع «هوليود ريبورتر».

طرح جزء ثان من «آلام المسيح» بعد 21 عاما على الجزء الأول

وتأتي عودة ميل جيبسون إلى الإخراج بعد فيلم «Hacksaw Ridge» عام 2016، والذي ترشح لـ6 جوائز أوسكار، حصد من بينها جائزتي أوسكار أفضل صوت وأفضل مونتاج.

ولا يعتبر «Flight Risk» الفيلم الوحيد على قائمة جيبسون، حيث يستعد للعمل على جزء جديد من فيلمه «آلام المسيح» الذي قدمه في عام 2004، وذلك بعد 21 عاما من إنتاج الفيلم، ومن المقرر أن يطرح الجزء الجديد بعنوان «The Passion of the Christ: Resurrection» في أبريل 2025.