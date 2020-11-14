بعد انضمامه لـ Dangerous.. أفلام يحضر لها ميل جيبسون

متعدد المواهب.. يمثل، ينتج، يخرج ويكتب، ومن خلال أعماله أضاف ميل جيبسون، لصناعة السينما وترك بصمة واضحة خلال مسيرته الفنية.

والممثل الحاصل على جائزتي أوسكار عن فيلم قلب شجاع عام 1996 في فئتي الإخراج والإنتاج، تم الإعلان عن خوضه لعدد من الأعمال السينمائية في الوقت الحالي آخرها فيلم "Dangerous" وهو ما نرصده في التقرير التالي.

فيلم Last Looks

انتهى ميل جيبسون من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه عام 2021، وهو من إخراج تيم كيربكي، وتأليف هوارد مايكل جولد. والفيلم بطولة تشارلي هوننام، مورينا بكارين، كلانسي براون.

فيلم Boss Level

من إخراج جو كارناهان، وشارك في تأليفه مع كريس وإيدي بوري، وانتهى صناعه من تصويره، ولم يتم تحديد موعد عرضه.

يشارك البطولة مع ميل جيبسون كل من أنابيل واليس، ناعومي واتس، فرانك جريلو، تايلر جون.

مدة الفيلم ساعة و40 دقيقة، وتكلفة إنتاجه 45 مليون دولار، بحسب موقع IMDB.

فيلم Panama

تم الإعلان عن إنتاج الفيلم، وسيكون من إخراج مارك نيفيلدين، تأليف دانيال آدامز وويليام باربر، ويشارك في بطولته كول هاوزر بجانب ميل جيبسون.

Dangerous

تم الإعلان أمس عن مشاركة ميل جيبسون بطولة الفيلم مع سكوت إيستوود وتيريز جيبسون، فامكى جانسن وكيفين دوراند.

الفيلم سيخرجه ديفيد هاكل، ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم في وقت لاحق من الشهر الجاري في كندا وسيتم تقديمه عبر الإنترنت.

آخر أعمال ميل جيبسون

صدر لميل جيبسون العام الجاري فيلم Fatman، أخرجه وألفه كل من أشوم نيلمز، إيان نيلمز. وشارك في بطولته والتون جوجينز، ماريان جان بابتيست. والفيلم مدته ساعة و40 دقيقة.

وأيضا صدر له العام الجاري فيلم Force of Nature، من إخراج مايكل بولش، وتأليف كوري ميلر. ومدته ساعة و31 دقيقة. وكانت تكلفة إنتاجه 23 مليون دولار بحسب موقع IMDB. وشارك في بطولته إميل هيرش، ديفيد زياس.