بعد تدوينة ميل جيبسون عن إسرائيل.. تصريحات مفبركة لدانيال داي لويس

انتشرت خلال الأيام الماضية تدوينة على «فيس بوك»، منسوبة للممثل الأمريكي ميل جيبسون يهاجم خلالها إسرائيل ويتوقع زوالها قريبا، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، ولاقت التدوينة تفاعلًا كبيرًا من متابعي منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يكتشفوا أن تلك التدوينة مفبركة، وأن صاحب فيلم «القلب الشجاع» ليس لديه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناقد خليل حنون إن تدوينة ميل جيبسون عن إسرائيل مفبركة، وطالب المتابعين العرب عدم الانسياق وراء تلك الحسابات غير الرسمية والموثقة، قائلًا: «ميل جيبسون ليس لديه حسابات على مواقع التواصل، وكل الحسابات التي تضع اسمه مفبركة فلا تشتركوا فيها أو تشاركوا منشوراتها في ما يخص الحرب الدائرة في غزة».

تدوينات مفبركة لـ ميل جيبسون ودانيال داي لويس عن إسرائيل وفلسطين

ولا تعتبر تدوينة ميل جيسبون عن إسرائيل هي الوحيدة المفبركة التي جرى تداولها على مدار الأيام الماضية، بل انتشرت تدوينة منسوبة للممثل دانيال داي لويس على «إنستجرام»، يعلن فيها دعمه للفلسطينيين، لتنضم لمنشور ميل جيبسون، إذ أن الأول أيضًا ليس له أي حسابات رسمية موثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

بخلاف ميل جيبسون.. 55 فنان هوليودي يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

وعلى الجانب الأخر، وجه 55 فنانا أمريكيا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالبون فيها بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وجاء في الرسالة: «نحثّ إدارتكم، وجميع زعماء العالم، على تكريم جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن، نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة هم من الأطفال، وأكثر من ثلثيهم من اللاجئين وأحفادهم الذين أجبروا على الفرار من منازلهم. ويجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم».

ووقع الرسالة مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: خواكين فينيكس، مارك روفالو، رامي مالك، كايت بلانشيت، ريز أحمد، جيسيكا تشاستاين، أوسكار آيزاك، أندرو جارفيلد، جايسون موموا، سوزان ساراندون وكوينتا برونسون وغيرهم.