وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، خطوط إنتاج الشركة العربية للأدوية (إدكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك بعد الانتهاء من خطة التطوير، ورفع الكفاءة، وفقا لمتطلبات التصنيع الجيد، واشتراطات هيئة الدواء.

تفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة

وتفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، وامتدت الجولة إلى مناطق الخدمات والبنية التحتية، منها محطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية، لتحقيق متطلبات المعامل والتخزين الجيد، ومشروعات التطوير الشامل لنظام الإطفاء والإنذار الآلي للتوافق مع اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك تحديث أنظمة الأمن والكاميرات.

وأكد أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم، لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة، انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، موضحا الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها، والاستماع إلى العاملين وتحفيزهم، وأن هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما في ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.

قال عصمت إن الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا، وأن مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، ما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.