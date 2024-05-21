1300 محاضر إسرائيلي يوقعون على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة

وقع أكثر من 1300 محاضر في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، على عريضة تطالب حكومة نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.

سبب الحركة

وأكد المحاضرون أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجرى دون رؤية سياسية واضحة، وهذا أسقط عددا كبيرا من الجرحى والقتلى، ويعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، بجانب تخلي الحكومة عن المدنيين النازحين، مع إيقاع أضرار بالغة في المدنيين في غزة، وتدمير غير مسبوق للبنية التحتية.

جاءت الدعوة بعد سعي المدعي العام لمحكمة لاهاي الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف جالانت.

أزمة في المدارس

ولم يتوقف الأمر عنذ ذلك، بل جرى تعطيل الدراسة لساعتين في مدارس لواء الجنوب على يد منظمة المعلمين، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، والتوصل إلى اتفاق أجور جماعي جديد.

ورأى الدكتور خالد سعيد، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن سعي العدل الدولية لإصدار مذاكرات اعتقال في حق قادة إسرائيليين هو دفعة معنوية للفلسطينيين، مبينا أن نتنياهو يخاف من الداخل، وستقلص من فرصه وحظوظه السياسية، ولا يتخوف من الاعتقال خارج إسرائيل لأنه بالأساس قليل السفر.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بخصوص الطلب لصدور مذكرات اعتقال في حق ثلاثي الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، فإنه أمر متوقع لأن المجتمع الدولي يرى أنهم إرهابيين، ولا يراهم يدافعون عن أرضهم ضد إسرائيل.