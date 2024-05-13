«نتنياهو» يكشف عن شرط واحد لبقاء يحيى السنوار على قيد الحياة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك نقاشًا دائرًا في حال استسلام الفصائل الفلسطينية، وتسليم يحيى السنوار زعيم حركة «حماس» نفسه، ومن الممكن نفيه خارج قطاع غزة.

وأضاف «نتنياهو» وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أنه في حال استسلام الفصائل الفلسطينية وألقت سلاحها وأفرجت عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإنه من الممكن إنهاء الحرب على غزة في اليوم الذي يلي ذلك.

وأعرب «نتنياهو» عن أمله في أن تؤول مقاليد إدارة الحكم في قطاع غزة إلى السكان المحليين، الذين لا ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية، كما كشف عن احتمالية نفي قادة الفصائل الفلسطينية ولكن بشرط استسلام الفصائل أولاً.

اليوم التالي في غزة

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن رئيس وزراء الاحتلال قوله، إن جيشه يعمل حاليا على القضاء على الفصائل الفلسطينية، وأنه لا يجب الحديث عن اليوم التالي من انتهاء الحرب في غزة قبل أن يتم ذاك.

وتابع نتنياهو أنه هدفه تدمير الفصائل الفلسطينية ثم إعادة المحتجزين الإسرائيليين. وعلل سبب الضغط العسكري والعدوان المستمر على قطاع غزة بأنه يندرج تحت الضغط على الفصائل للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.