بعثة توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين تستكمل جولتها بزيارة مستشفيات الغربية

بدأت البعثة المشتركة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان «فلسطين» صباح اليوم، استكمال جولتها في زيارة مستشفيات مبرة المحلة بمدينة المحلة والمجمع الطبي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لتوثيق شهادات الجرحى والمرضى الفلسطينيين التي تستقبلهم مستشفيات جمهورية مصر العربية منذ بداية عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر في أكتوبر 2023.

زيارة 5 محافظات

وتستهدف البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية زيارة خمسة محافظات في الدلتا هي: الشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ من أجل استكمال إعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وأعرب عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الرعاية الصحية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين، محذرا من مخاطر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلال معبر رفح على نحو يؤدي لمواصلة إغلاقه بما يحول دون خروج الجرحى والمرضى منذ 6 مايو.

زيارة محافظة الشرقية

وقال إن الشعب الفلسطيني يشعر بمزيد من الإحباط إزاء اقتصار أوامر اعتقال الجناة الإسرائيليين على رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمعزل عن القادة العسكريين والأمنيين وقادة سياسيين آخرين، داعيا كذلك للاهتمام بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال قبل 7 أكتوبر.

وبدأت المرحلة الثانية من أعمال البعثة المشتركة بزيارة محافظة الشرقية يوم السبت الماضي 18 مايو الجاري بمستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح، ومستشفى ههيا المركزي.

يُذكر أنَّ المرحلة الأولى شملت زيارة 12 مستشفى في محافظات شمال سيناء والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والقاهرة، وتمّ الإعلان عن تقرير المرحلة الأولى في 6 أبريل الماضي، تضمن توثيق 85 شهادة منتخبة من مجمل ما تلقته البعثة.