مبادرة «دكان الفرحة» تهدي ملابس العيد لـ3 آلاف أسرة مستحقة في الغربية

أهدى صندوق تحيا مصر 3 آلاف من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في محافظة الغربية، من خلال مبادرة دكان الفرحة، بتوفير احتياجاتهم من الملابس والأحذية والإكسسوارات استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

معرض يضم 30 ألف قطعة ملابس

يضم المعرض، الذي يُقام على مدار 3 أيام، 30 ألف قطعة ملابس، ويهدف إلى التخفيف عن الأسر المستحقة في هذه المناسبة السعيدة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود صندوق تحيا مصر المتواصلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تقديم الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

توزيع 2 مليون قطعة ملابس على الأسر المستحقة

وتمكنت مبادرة دكان الفرحة من توزيع أكثر من 2 مليون قطعة ملابس على الأسر المستحقة ودور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، إلى جانب تجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية.