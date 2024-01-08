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مبادرة «دكان الفرحة» توفر 30 ألف قطعة ملابس للأسر الأكثر احتياجا في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
07:29 م | الإثنين 08 يناير 2024
محافظ سوهاج

محافظ سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معرض مبادرة دكان الفرحة، الذي ينظمة صندوق تحيا مصر، ويوفر 30 ألف قطعة ملابس بالمجان، وذلك بإحدى قاعات المناسبات في حي شرق سوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج، بجهود صندوق تحيا مصر، ودعمه الدائم والمستمر لمحافظة سوهاج، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به التي تناسب مختلف الأعمار بالأسرة، والتقى عددًا من الأهالي المستفيدين، واستطلع آرائهم حول المعرض والملابس المتاحة، مؤكدًا لهم أنّ الدولة لا تألو جهدًا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

30 ألف قطعة ملابس بالمعرض

وأوضح أنّ المعرض يضم 30 ألف قطعة ملابس، ويستهدف 3000 أسرة من الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى استمرار المعرض لمدة 3 أيام، بداية من اليوم الاثنين، وحتى بعد غد الأربعاء، مشيرًا إلى تنظيم معرض آخر يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز المراغة، يضم أيضًا 30 ألف قطعة ملابس.

توفير الدعم الغذائي 

وأضاف أنّ المعارض التي تنظمها المبادرة، تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية.

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