افتتاح معرض «دكان الفرحة» في جامعة الزقازيق لدعم الطلاب الأولى بالرعاية

افتتح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، معرض مبادرة «دكان الفرحة»، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، لرعاية طلاب الجامعات المصرية من المستحقين للدعم، وذلك بكلية التربية الرياضية بنات، ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل.

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض صندوق تحيا مصر

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس جامعة الزقازيق المعروضات والمنتجات، مثنياً على التنظيم الجيد وجودة المنتجات العالية وتنوعها والجهود المبذولة من أجل إظهار المعرض بهذه الصورة المشرفة.

ولفت «الدرندلي» إلى أهمية التعاون بين الجامعة وصندوق تحيا مصر وكل القطاعات والمؤسسات بالدولة، في ضوء توفير الحماية الاجتماعية للطلاب والأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار دور الجامعة فى خدمة وتنمية المجتمع.

استهداف الطلاب وأفراد الخدمات المعاونة

وقال عادل إمام، مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن المعرض يستهدف 3 آلاف طالب وطالبة، و1500 من أفراد الخدمات المعاونة، بإجمالي 22 ألفا و500 قطعة، وبحد أقصى 1000 طالب في اليوم، بواقع خمس قطع للفرد الواحد، كما يشتمل المعرض علي ملابس وأحذية ومستحضرات عناية شخصية جميعها مجانية.

جدير بالذكر، أن مبادرة دكان الفرحة دُشنت في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.