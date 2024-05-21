«التصديري للصناعات الغذائية»: 25 شركة مصرية انضمت لمعرض saudi food

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بجناح كبير يضم 25 شركة في معرض Saudi Foo Show، خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2024، والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الغذائي بالمنطقة العربية.

حضر افتتاح الجناح المصرى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودى وضياء حماد، نائب السفير المصرى، والوزير المفوض التجارى أسامة باشا، رئيس مكتب التمثيل التجاري في جده، وعمرو النجدي، مدير العلاقات العامة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

22 شركة مصرية في الجناح المصرى و 3 شركات منفصلة

وكشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الشركات الغذائية في النسخة الحالية من المعرض 22 شركة في الجناح المصري و3 شركات منفصلة، مشيرة إلى أن القطاعات المشاركة بالمعرض في مجالات غذائية مختلفة منها عصائر، منتجات ألبان، مكرونات، حلويات وسناكس، صلصة طماطم، بطاطس نصف مقلية، خضروات معلبة، ومعلبات ready to eat، محسنات خبيز، خضروات وفاكهة مجمدة، زيوت طعام وغيرها وغيرها من منتجات مميزة.

وأكدت خيري، ضرورة الاتجاه إلي الأسواق العربية عبر المعارض المتخصصة وهو توجه مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية خاصة بعد نجاح المجلس في زيادة صادرات القطاع بصورة ملحوظة خلال أول 4 أشهر من 2024 لتسجل 2.1 مليار دولار بخلاف النجاحات التي حققتها الصادرات المصرية الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بالرغم من العوائق العالمية.

وأعلنت أنه خلال الربع الأول من عام 2024، احتلت السعودية المركز الأول في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 131 مليون دولار، بنسبة 8.4% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي، وحققت نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المملكة العربية السعودية ثاني أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 400 مليون دولار، تمثل نسبة 8% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.1 مليار دولار.

وكشفت أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى السعودية في عام 2023 حوالي 426 شركة، من بينها 66 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، و179 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

في السياق، التقى المشاركون في افتتاح الجناح المصري، الشركات المصرية العارضة مشيدين بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدين قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية خاصة وأن الإنتاج المصري الغذائي شهد تطور كبير في السنوات الماضية ، وصاحبهم فى جولتهم ممثلى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مى خيرى - المدير التنفيذى للمجلس، وهبه سهيل- مدير إدارة المعارض بالمجلس، وداليا قابيل - المدير التنفيذى لشركة كونسبت إستشارى المجلس للمعارض.