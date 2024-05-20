السعودية تكشف 4 فئات لا يمكنهم الحصول على تأشيرة الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن بعض الفئات التي لا يمكنها الحصول على تأشيرة الحج للعام الجاري، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لأداء المناسك المقدسة، ولا يسمح خلال أيام الحج بالدخول إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة إلا لمن يحمل التأشيرة.

وفي السطور التالية، تعرض جريدة «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الفئات التي حذرتها المملكة السعودية من الحصول على تأشيرة الحج، وهي كالآتي:

السعودية تكشف الفئات الممنوعة من تأشيرة الحج

وبحسب وزارة الحج والعمرة في السعودية، فأن الفئات الممنوعة من الحصول على تأشيرة الحج والعمرة كالآتي:

- أن يكون المتقدم للحصول على تأشيرة الحج أقل من 12 عاما.

- عدم حصول المتقدم على اللقاحات الطبية الموصوفة والتي تتضمن لقاح كورونا، الحمي الشوكية، والانفلونزا الموسمية.

- أن يكون جواز السفر منتهي الصلاحية.

- ألا يكون المتقدم للحصول على تأشيرة الحج حاجو لتذكرة طيران ذهاب وعودة.

مدة استخراج تأشيرة الحج

وكشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن مدة تأشيرة الحج تكون صالحة فقط خلال فترة الحج، يجب على جميع الحجاج مغادرة المملكة بعد الحج، وألا يتجاوزوا اليوم العاشر من محرم.

وأضافت أن أداء مناسك الحج لا يمكن باستخدام أنواع تأشيرات أخرى مثل السياحة، والزيارة، والعمل وغيرها، ويكون آخر موعد للتقديم للحصول على تأشيرة الحج من منتصف شوال حتى 25 ذو القعدة من كل عام.