اتحاد الكتاب العرب يعزي السفير الإيراني لدى القاهرة في وفاة «رئيسي»

أرسل الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برقية عزاء إلى السفير الإيراني لدى القاهرة محمد حسين سلطاني.

وقال أمين عام اتحاد الكتاب في البرقية: «أتقدم باسمي وباسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بخالص التعازي والمواساة للشعب الإيراني الشقيق في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، إثر حادث الطائرة الأليم (عليهم رحمة الله ورضوانه).

وتابع: كما أنقل إليكم تضامن المثقفين المصريين والعرب مع الجمهورية الإيرانية قيادة وشعبًا في هذا المصاب الجلل.. ندعو الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.