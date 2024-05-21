علي الإدريسي: حرب غزة أثرت سلبيا على الاقتصاد في مصر

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر تقع في منطقة الشرق الأوسط لذا فهي تدفع ثمن العديد من المتغيرات التي تمر بها المنطقة وكذلك الصدمات المتتالية على المستوى العالمي والمتسببة في حالة من الضبابية وعدم اليقين المستمرة منذ سنوات وستظل لسنوات.

وأضاف «الإدريسي»، خلال مداخلة حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّه لا يمكن لأحد توقع متى تنتهي هذه الصدمات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ومن ثمَّ الداخل، بل التوترات تزداد مع أحداث جديدة تظهر على السطح ومع ظهور كل حدث نرى التدعيات السلبية على مصادر إيراداتنا والاستثمارات وموارد النقد الأجنبي.

وتابع: «قناة السويس والسياحة من أهم مصادر الدخل لمصر، وتأثرت بشكل كبير بالظروف المحيطة، وهو ما أكدته أحدث التقارير الأممية، التي كشفت تأثيرات حرب غزة على الأوضاع الاقتصادية في مصر من تأثير سلبي على الإيرادات وخلافه».