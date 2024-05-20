برلمانية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يدفع عجلة الاقتصاد لمزيد من النمو

أشادت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في التحضير لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري.

وقالت «نصر»، إنّ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيكون نقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، وسيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والازدهار، منوهةً بأهمية هذا المؤتمر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

استعدادات حكومية مكثفة للمؤتمر

وأضافت عضو مجلس النواب، أنّ استعدادات الحكومة المكثفة لهذا المؤتمر تعكس حرص مصر على تقديم صورة إيجابية للمناخ الاستثماري في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التي تعد شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أنّ المؤتمر يمثل فرصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية.

أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

لفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيتيح منصة للتواصل المباشر بين المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم المصريين، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون المشترك.

وتابعت «نصر»، بأنّ الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.