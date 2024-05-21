إسرائيل تجبر الموظفين على الصمت لإخفاء الهجمات الإلكترونية

تعرضت العديد من المستوطنات الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى هجمات إلكترونية مكثفة، ففي مستوطنة تقع قريبة من رام الله، توقفت هواتف موظفي الحكومة في مستوطنة «موديعين عيليت»، ثم أغلقت أجهزة الكمبيوتر، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الملفات ورسائل البريد الإلكتروني.

وبعد أيام من الهجوم، لم يكن يعلم الموظفون بما حدث، ثم اتضح السبب، وهو استيلاء هجوم إلكتروني متطور على شبكة الكمبيوتر التابعة لموظفي الحكومة في المستوطنة وأغلقها بالكامل، بحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

المفاتيح الرئيسية معطلة

ولم يتمكن سكان بعض المستوطنات من الوصول إلى خدمات الحكومة، كما لم تتمكن إدارات التعليم والخدمات الاجتماعية والإدارات الأخرى من العمل أو الاتصال ببعضها البعض؛ كانت المفاتيح الرئيسية معطلة، على حد وصف «هآرتس».

وقال مسؤول كبير في المدينة: «لقد جئت في الصباح وتحطم كل شيء، لقد حاولنا أولًا استعادة النظام، ولكن قيل لنا إن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ويقول إنه لعدة أيام قيل إن الأمر مجرد عطل، وقد تم إخفاء السبب، وهو الهجوم السيبراني».

إجبار الموظفين على الصمت وإخفاء الهجوم الإلكتروني

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة «هآرتس»، فقد تم إجبار الموظفين على الصمت وإخفاء الهجوم الإلكتروني عن المستوطنين الإسرائيليين، وحتى الآن، لا زالت بعض العمليات الحكومية متأثرة لأن العديد من الملفات لا تزال غير قابلة للوصول.

ويعد الهجوم استهدافا ضد مدن إسرائيلية مع العديد من الهيئات المرتبطة بحكومة الاحتلال الإسرئيلي، ووفقًا لمديرية الإنترنت الوطنية، كانت هناك 120 محاولة هجوم على منظمات حكومية محلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.