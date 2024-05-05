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حزب الله اللبناني يعلن قصف مستوطنات إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

كتب:

منة شبانة
09:11 م | الأحد 05 مايو 2024
لبنان

لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستوطنتي مرغليوت وكفر جلعادي بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم منة شبانة