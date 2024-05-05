حزب الله اللبناني يعلن قصف مستوطنات إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية كتب: منة شبانة 09:11 م | الأحد 05 مايو 2024 لبنان أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستوطنتي مرغليوت وكفر جلعادي بالأسلحة الصاروخية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله بعد إطلاق 60 صاروخا من جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخ من لبنان على منزل في إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: إطلاق 65 صاروخًا من جنوبي لبنان على شمال إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية على «ميس الجبل» وخسائر فادحة بجنوب لبنان لبنان حزب الله الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي بقلم منة شبانة