بعد دعوة بايدن لحماية الشركات.. ما هو الهجوم الإلكتروني «السيبراني»؟

بعد دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، الشركات الأمريكية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي محتمل، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية»، بدأ يتبادر إلى ذهن الكثيرين سؤال ما هو تعريف الهجوم الإلكتروني وخطورته والهدف من حدوثه.

فيما يلي توضح «الوطن» تعريف المصطلح بالإضافة إلى رصد أبرز 10 معلومات عن الهجوم الإلكتروني

- يعرف الهجوم الإلكتروني أو المعروف أيضاً بـ«الهجوم السيبراني»، في أجهزة الكمبيوتر، أنّه أي محاولة لإحداث تغيير سلبي من تعطيل أو تدمير أو سرقة أو الحصول على أصول غير مصرح به أو استخدام غير مصرح به للأصول.

- يشمل أيضاً الهجوم الذي يستهدف البنية التحتية أو شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

- يمكن أن يكون مرتكب الهجوم شخصا أو عملية في محاولة للوصول إلى بينات تحت نظام الحماية.

- يحاول المهاجم تحاول الوصول إلى المناطق المحظورة الأخرى في النظام دون الحصول على إذن.

- تتضمن الحرب الالكترونية الهجوم الالكتروني أو ما يعرف بـ«الإرهاب الإلكتروني».

- تشمل الهجمات الإلكترونية تثبيت برامج التجسس على جهاز كمبيوتر شخصي للوصول إلى البيانات الحساسة وقد يكون ذلك بهدف الضرر.

- يسعى الخبراء القانونيون إلى قصر استخدام المصطلح على الحوادث التي تسبب أضرارًا جسدية.

- في الآونة الأخيرة أصبحت الهجمات الإلكترونية معقدة وخطيرة على نحو متزايد.

- يستخدم البعض تحليلات سلوك المستخدم وذلك للمساعدة في منع هذه الهجمات الخطيرة.

- في الغالب تتسبب 3 عوامل في شن الهجمات الإلكترونية بشكل عام، وهي:عامل الخوف، العامل الدراماتيكي، وعوامل الضعف.

بايدن يصف «بوتن» بمجرم الحرب

وتأتي تلك التخوفات الأمريكية بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ«مجرم الحرب» بعد قراره الحرب على أوكرانيا على حد تعبير، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»، وكانت موسكو قد أبدت اعتراضها على تصريح «بايدن»، حيث قامت باستدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو وسلمته مذكرة اعتراض رسمية.