«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» تناقش تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعاً تنظيمياً، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناءها بالمحافظات، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

تفاصيل اجتماع أمانة العمل الجماهيري المركزية

وناقش اجتماع أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، والتجهيز لتنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية المركزية، والأنشطة الشبابية والتي سيتم تنفيذها في المحافظات الساحلية خلال شهور الصيف، فضلاً عن استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

المعسكرات التدريبية

وفي بداية كلمته، أعلن المهندس أحمد أمين مسعود، عودة تنظيم وتنفيذ المعسكرات التدريبية بشكل مكثف وبأفكار مختلفة، مستعرضاً الفاعليات والمبادرات التي نفذتها أمانة العمل الجماهيري والتي تجاوزت 400 فعالية منذ بداية العام وحتي الآن.

وتم خلال الاجتماع التنظيمي، التشديد على ضرورة الالتزام بالعمل الجماعي في إطار الهيكل التنظيمي والحزبي، وسرعة الاستجابة والتواصل والتعاون مع قيادات ومسؤولي الأمانة المركزية.